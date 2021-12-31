Хочу купить ноутбук, но не хочу заморачиваться, если он вдруг сломается. А если я случайно пролью на него кофе? Как выбрать и защитить ноутбук без головной боли — объясняем вместе с Lenovo

Польза

Бандус Екатерина / «Бабель»

Современный ноутбук — это универсальное устройство, особенно незаменимое в нынешнюю эпоху карантинов и удаленной работы. Выбрать ноутбук, который подойдет для работы, учебы, игр, дома или для всего понемногу — это только полдела. Ведь рано или поздно вам надоест сдувать с него пылинки, прятать от детей и домашних животных и отодвигать от него подальше чашку с кофе. Если с вашим ноутбуком что-то случится, бегать по сервисным центрам, ждать, пока его починят, и переживать, покроет ли такую поломку гарантия — та еще головная боль. «Бабель» с Lenovo объясняют, как не только выбрать подходящий ноутбук, но и с помощью дополнительных сервисов защитить его от разных непредвиденных обстоятельств, а заодно и сберечь свои нервы.

Так, базовое правило я знаю: ноутбук либо компактный, либо производительный. Верно?

Такие правила действовали еще пару-тройку лет назад. Но теперь мир становится все более мобильным: люди хотят работать и учиться в любом месте и в любое время суток и при этом решать разнообразные, в том числе и сложные, задачи. А пандемия коронавируса, точнее, связанный с ней переход на удаленную работу, только усилила этот тренд.

Современные технологии дошли до того, что геймерские ноутбуки вполне могут быть портативными, а ультралегкие — достаточно производительными. Единственное, что не изменилось — подобные «гибриды» будут стоить дорого.

Поэтому для начала определитесь, для каких задач вам нужен ноутбук: для офиса, учебы, работы с 3D-графикой, видео и фото, обработки больших данных, для игр либо же просто для дома, чтобы посмотреть фильмы, посидеть в соцсетях и мелкой работы в разных приложениях и программах.

А на что обращать внимание, если я выбираю ноутбук для конкретных задач?

От ноутбука для учебы высокая производительность обычно не требуется. Здесь будут важны другие приоритеты: легкость (меньше 2 кг); емкий аккумулятор, чтобы не приходилось постоянно искать розетку (выше 40 Вт*ч); дисплей, от которого не устают глаза (например, модель с матовым дисплеем). Выбирайте ноутбук с жестким диском SSD. Не вдаваясь в технические детали, скажем просто: он меньше потребляет энергии, дольше прослужит и главное — работает в 10 раз быстрее, чем обычный HDD. Что касается оперативной памяти, то минимум 4 Гб, но лучше 8 Гб.

Примерно такие же параметры подойдут и для офисного ноутбука, особенно если планируете брать его с собой на встречи или в командировки. Если же он просто будет стоять на вашем рабочем столе, то можно подобрать модель с диагональю дисплея 15,6 дюйма.

Для игрового ноутбука важны процессор и видеокарта. Характеристики могут быть примерно такими: 16—32 Гб оперативной памяти; дискретная, то есть дополнительная, видеокарта с 6—8 Гб памяти; процессор с 6—8 ядрами; дисплей минимум Full HD 1920 на 1080 пикселей; жесткий диск (конечно же, лучше SSD) емкостью от 256 Гб до 1 Тб.

Для архитекторов, дизайнеров, программистов, инженеров, ученых и других профессий, предусматривающих сложные вычисления или работу с графикой, нужен мощный профессиональный ноутбук. Важные параметры ноутбука для программистов и инженеров — процессор и память, для работы с видео и 3D-графикой — мощная видеокарта, а фотографам и дизайнерам будет важен дисплей с качественной цветопередачей.

Такие профессиональные ноутбуки обычно называют мобильными рабочими станциями, и стоят они недешево. Если вы, к примеру, начинающий дизайнер, то на первых порах вам подойдет конфигурация игрового ноутбука. А если вы профессионал, который работает с серьезными масштабными проектами, то наверняка и без нас прекрасно разбираетесь, какие параметры для вас важны. Единственное, что можем посоветовать — обратить внимание, например, на новое поколение мобильных рабочих станций ThinkPad P1, ThinkPad P15 и ThinkPad P17 от компании Lenovo.

А можно какой-то средний оптимальный вариант?

Конечно! Многие как раз и выбирают такой ноутбук, который подходил бы и для дома, и для не самых передовых игр, и для не суперсложных рабочих задач. В этом случае обратите внимание на такие характеристики:

Диагональ: 15,6 дюйма с матовым дисплеем, чтобы не уставали глаза. Если планируете часто носить его с собой, то можно взять с диагональю поменьше, например, 14 дюймов.

15,6 дюйма с матовым дисплеем, чтобы не уставали глаза. Если планируете часто носить его с собой, то можно взять с диагональю поменьше, например, 14 дюймов. Процессор: подойдет Intel Core i5. Здесь стоит обращать внимание на поколение процессора — чем выше, тем лучше. Определяется по первой цифре в названии. Например, Intel Core i5- 9 200U — это девятое поколение, Intel Core i5- 11 35G7 — одиннадцатое. Самое новое на сегодня — 12 поколение.

подойдет Intel Core i5. Здесь стоит обращать внимание на поколение процессора — чем выше, тем лучше. Определяется по первой цифре в названии. Например, Intel Core i5- 200U — это девятое поколение, Intel Core i5- 35G7 — одиннадцатое. Самое новое на сегодня — 12 поколение. Оперативная память: оптимально 8 Гб. Но чем больше, тем лучше.

оптимально 8 Гб. Но чем больше, тем лучше. Жесткий диск: конечно же SSD, объемом от 128 Гб и выше. Тут все просто: чем больше объем, тем больше на нем поместится всяких программ, игр и других данных.

конечно же SSD, объемом от 128 Гб и выше. Тут все просто: чем больше объем, тем больше на нем поместится всяких программ, игр и других данных. Видеокарта: лучше обойтись встроенной и не брать с дополнительной дискретной. Это не только лишние деньги и дополнительный вес, но и возможные проблемы с перегревом, с которым иногда не справляются компактные системы охлаждения в ноутбуках.

Чтобы упростить задачу, вот подборка ноутбуков с похожими характеристиками на сайте Lenovo.

Хорошо, я выбираю Lenovo. А есть ли дополнительные плюшки?

Начнем с базового уровня Carry-in. Если у вашего ноутбука появились технические проблемы, то его отремонтируют за 5—14 рабочих дней. А еще дадут устройство на замену, пока ваше будет в ремонте. Для этого нужно: позвонить в кол-центр, после консультации с оператором отвезти ноутбук в сервисный центр или вызвать курьера, предупредить оператора, если нужно устройство на замену.

Следующий вид услуги — выездной сервис Onsite. С ним можно не беспокоиться о доставке устройства в сервисный центр и обратно. Если с работой ноутбука что-то пошло не так, звоните в кол-центр. Возможно, проблема не сложная, тогда специалист поможет вам разобраться с ней в телефонном режиме. Если не получится, то специалист сам к вам приедет и постарается все починить на месте. Либо закажет нужную деталь и вернется уже с ней. В этой услуге тоже есть опция «заказать ноутбук на замену», например, если нужной детали придется ожидать несколько дней.

А если мне нужно переустановить Windows, настроить антивирус или обновить драйверы?

Нет, эти сервисы касаются только технических проблем. Например, проблем с жестким диском, видеокартой, батареей и подобных.

Lenovo

А если я хочу такую услугу для офиса на десятки сотрудников? Придется для каждого ноутбука отдельно заказывать?

Для обслуживания компаний у Lenovo есть вариант Premier Support. Это целый комплекс услуг, в который входит:

персональный технический консультант 24/7;

приоритет при заказе выездного сервиса, ремонта и доставки деталей;

помощь в настройке оборудования и дополнительного программного обеспечения (это как раз о переустановить Windows и обновить драйверы);

и да, опция «ноутбук на замену» здесь тоже есть.

А как быть, если я случайно уроню ноутбук или пролью на него кофе?

Accidental Damage Protection — сервис от Lenovo как раз для таких ситуаций. На какие непредвиденные обстоятельства распространяется этот сервис:

случайное попадание жидкости (тот самый пролитый кофе или другой напиток);

случайное падение с высоты до пяти метров;

последствия перепадов напряжения в электросети;

случайное повреждение экрана (например, если ваш ребенок случайно ударил игрушкой по экрану или уронил ноутбук).

В таком случае инженеры продиагностируют и отремонтируют ваш ноутбук. А если он не поддается ремонту, то вам дадут новый. А если у вас еще и есть услуга Onsite или Premier Support, то ремонтировать ноутбук приедут к вам домой или в офис.

На что услуга не распространяется:

на кражу или потерю ноутбука;

использование в экстремальных условиях (например, при слишком низких или слишком высоких температурах);

повреждения при пожаре;

косметические повреждения, которые не влияют на работу ноутбука (например, царапины или трещины);

повреждения из-за неквалифицированного вмешательства (например, если вы сами пробовали заменить какую-то деталь);

повреждение аксессуаров (например, если кот перегрыз шнур питания от вашего ноутбука).

По данным компании, с таким сервисом можно сэкономить от 28% до 80% от стоимости полного ремонта. А в случае замены — все 100%. А еще, по статистике Lenovo, около 25% пользователей сталкиваются с подобными непредвиденными обстоятельствами в первые 3 года после покупки. Вот вам еще один повод, чтобы не лезть самому в ноутбук, пытаясь его починить.

Так, стоп! А как же стандартная гарантия при покупке? У ноутбуков Lenovo ее разве нет?

Конечно есть. Речь о дополнительных сервисах, которые можно докупить в любой момент, хоть и в последний день истечения стандартной гарантии на ноутбук. Исключение — сервис защиты от случайных повреждений Accidental Damage Protection. Его можно приобрести только при покупке нового устройства. И учтите, что базовая гарантия обычно не распространяется на такие случаи.

Все нравится, беру! Как и где оформить?

Можно зайти на сайт shop.lenovo.ua в раздел «Дополнительные сервисы» и выбрать нужный. А еще можно обратиться к авторизованным партнерам Lenovo. Это Rozetka, Foxtrot, Eldorado, а с 15 января 2022 года еще и Comfy.