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Правила ВНО изменились. Теперь есть новые обязательные предметы и не только — кратко объясняем условия поступления в вузы

Авторы:
Дмитрий Раевский, Евгений Спирин
Дата:

Автор: Алиса Игина

В октябре 2021 года Министерство образования и науки утвердило новые Условия приема на обучение для получения высшего образования. Для тех, кто будет сдавать ВНО и поступать на магистратуру в этом году, изменились правила. Для некоторых специальностей появилось обязательное тестирование по математике. Будут новые тесты для будущих магистров. А вот подать заявлений на контрактные места можно будет меньше, чем в прошлом году. «Бабель» кратко объясняет, как изменится вступительная кампания.

Что теперь с ВНО?

Будет больше математики. Первый обязательный для всех предмет — все еще украинский язык. Но с 2022 года увеличивается список специальностей, на которые математика является вторым обязательным предметом. Кроме факультетов точных наук, некоторых специальностей в педагогических вузах, математику должны сдавать все желающие поступить на «Журналистику», «Социальную работу» и «Социальное обеспечение».

Для поступающих на «Международные отношения» математика также стала обязательным вторым предметом, а иностранные языки — третьим. Медики пока смогут выбирать вторым обязательным либо математику, либо биологию, а третьим — химию или физику.

Хорошо, а если я хочу поступить с прошлогодним сертификатом ВНО?

Нет проблем. В 2022 году можно поступить и с сертификатами ВНО за 2019, 2020 и 2021 годы. Но вузы будут самостоятельно устанавливать минимальный проходной балл для участия в отборе на бюджетное место.

А сколько заявок на поступление можно будет подать?

До пяти. А вот на контракт — всего двадцать, а не тридцать, как в прошлом году.

Что изменилось для магистров?

Изменения коснутся только тех, кто будет поступать на специальности: «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения».

Кроме экзамена по иностранному языку, нужно сдать новый тест общей учебной компетентности (ТОУНК) и предметный тест, соответствующий профессиональному вступительному экзамену. Все вопросы и темы, по которым нужно готовиться, можно будет найти на сайте конкретного университета.

Кстати, магистры также могут воспользоваться результатами единого вступительного теста по иностранному языку за 2020 и 2021 годы. Другие экзамены нужно сдавать в год поступления.

Основные даты для магистров

  • С 26 апреля по 17 мая можно зарегистрироваться на единый вступительный экзамен по иностранному языку.

  • С 11 мая по 30 мая пройдет дополнительное профессиональное вступительное испытание, для тех, кто меняет специальность.

  • 13 июня начнется прием заявлений и документов на поступление.

  • 29 июня пройдет основная сессия единого вступительного экзамена по иностранному языку.

  • С 20 июня по 2 июля пройдет основная сессия профессионального вступительного испытания.

  • До 2 августа обнародуют рекомендации по зачислению на бюджет.

  • 9 августа состоится официальное зачисление.

Когда начинается вступительная кампания? Когда подавать документы?

Когда правила приема появятся на сайтах вузов?

До 31 декабря 2021 года высшие учебные заведения должны опубликовать на своих сайтах правила приема с перечнем конкурсных предметов, проходным конкурсным баллом и датами проведения творческих испытаний. Они будут актуальны в течение всей вступительной кампании 2022 года.

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