Правила ВНО изменились. Теперь есть новые обязательные предметы и не только — кратко объясняем условия поступления в вузы

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Автор: Алиса Игина

В октябре 2021 года Министерство образования и науки утвердило новые Условия приема на обучение для получения высшего образования. Для тех, кто будет сдавать ВНО и поступать на магистратуру в этом году, изменились правила. Для некоторых специальностей появилось обязательное тестирование по математике. Будут новые тесты для будущих магистров. А вот подать заявлений на контрактные места можно будет меньше, чем в прошлом году. «Бабель» кратко объясняет, как изменится вступительная кампания.

Что теперь с ВНО?

Будет больше математики. Первый обязательный для всех предмет — все еще украинский язык. Но с 2022 года увеличивается список специальностей, на которые математика является вторым обязательным предметом. Кроме факультетов точных наук, некоторых специальностей в педагогических вузах, математику должны сдавать все желающие поступить на «Журналистику», «Социальную работу» и «Социальное обеспечение».

Для поступающих на «Международные отношения» математика также стала обязательным вторым предметом, а иностранные языки — третьим. Медики пока смогут выбирать вторым обязательным либо математику, либо биологию, а третьим — химию или физику.

Хорошо, а если я хочу поступить с прошлогодним сертификатом ВНО?

Нет проблем. В 2022 году можно поступить и с сертификатами ВНО за 2019, 2020 и 2021 годы. Но вузы будут самостоятельно устанавливать минимальный проходной балл для участия в отборе на бюджетное место.

А сколько заявок на поступление можно будет подать?

До пяти. А вот на контракт — всего двадцать, а не тридцать, как в прошлом году.

Что изменилось для магистров?

Изменения коснутся только тех, кто будет поступать на специальности: «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения».

Кроме экзамена по иностранному языку, нужно сдать новый тест общей учебной компетентности (ТОУНК) и предметный тест, соответствующий профессиональному вступительному экзамену. Все вопросы и темы, по которым нужно готовиться, можно будет найти на сайте конкретного университета.

Кстати, магистры также могут воспользоваться результатами единого вступительного теста по иностранному языку за 2020 и 2021 годы. Другие экзамены нужно сдавать в год поступления.

Основные даты для магистров С 26 апреля по 17 мая можно зарегистрироваться на единый вступительный экзамен по иностранному языку.

С 11 мая по 30 мая пройдет дополнительное профессиональное вступительное испытание, для тех, кто меняет специальность.

13 июня начнется прием заявлений и документов на поступление.

29 июня пройдет основная сессия единого вступительного экзамена по иностранному языку.

С 20 июня по 2 июля пройдет основная сессия профессионального вступительного испытания.

До 2 августа обнародуют рекомендации по зачислению на бюджет.

9 августа состоится официальное зачисление.

Когда начинается вступительная кампания? Когда подавать документы?

С 1 июля можно регистрировать электронные кабинеты абитуриента. Тогда же для специальностей, где это нужно, начинаются экзамены и творческие конкурсы.

можно регистрировать электронные кабинеты абитуриента. Тогда же для специальностей, где это нужно, начинаются экзамены и творческие конкурсы. 9 июля последний день для медосмотров.

последний день для медосмотров. 13 июля — последний день для экзаменов и творческих конкурсов.

последний день для экзаменов и творческих конкурсов. 14 июля начинают принимать вступительные заявления и документы — как поданные через электронный кабинет поступающего, так и бумажные.

начинают принимать вступительные заявления и документы — как поданные через электронный кабинет поступающего, так и бумажные. 16 июля завершают принимать заявления и документы от поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

завершают принимать заявления и документы от поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов и творческих конкурсов. 17—19 июля проводятся собеседования.

проводятся собеседования. До 20 июля обнародуют результаты для поступающих на основе собеседований, а также для жителей временно оккупированных территорий Украины, которые поступают на основе экзаменов.

обнародуют результаты для поступающих на основе собеседований, а также для жителей временно оккупированных территорий Украины, которые поступают на основе экзаменов. 22 июля завершают принимать бумажные заявления и документы для поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, сданных с 1 по 13 июля.

завершают принимать бумажные заявления и документы для поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, сданных с 1 по 13 июля. До 29 июля обнародуют результаты поступления для всех. Их можно будет найти на сайтах вузов и на vstup.edbo.gov.ua.

обнародуют результаты поступления для всех. Их можно будет найти на сайтах вузов и на vstup.edbo.gov.ua. Для тех, кто будет поступать на контракт, сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение учреждения высшего образования определяют сами.

Когда правила приема появятся на сайтах вузов?

До 31 декабря 2021 года высшие учебные заведения должны опубликовать на своих сайтах правила приема с перечнем конкурсных предметов, проходным конкурсным баллом и датами проведения творческих испытаний. Они будут актуальны в течение всей вступительной кампании 2022 года.



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