Зацвела амброзия и я не могу нормально дышать. Аллергия — это на всю жизнь или ее можно вылечить? А сколько стоит терапия? Объясняем вместе с врачом-аллергологом

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Бандус Екатерина / «Бабель»

В конце июля в Украине зацвела амброзия и люди начали страдать от аллергии на ее пыльцу. Возможно, в этом году с вами это произошло впервые. Или наоборот — именно сейчас вам значительно хуже, чем было в предыдущие годы. Почему так, что делать, чтобы минимизировать симптомы, и можно ли раз и навсегда избавиться от аллергии — объясняем вместе с Марией Кривопустовой, врачом-аллергологом, членом Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии.

Почему вообще возникает аллергия?

Аллергия — это чрезмерная реакция организма на вещества, которые обычно не несут ему вреда. На что именно у человека будет аллергия и насколько сильная, зависит от особенностей организма, от развития иммунной системы и от генетики. Если один из родителей имеет аллергическое заболевание, есть высокая вероятность, что оно будет и у ребенка. Однако, если среди ваших близких родственников нет аллергиков, расслабляться все равно не стоит.

Как понять, что у меня аллергия именно на амброзию, а не на что-то другое?

Вместе с амброзией цветут, например, подсолнухи и полынь — аллергия может быть и на них. Чтобы узнать точную причину своих проблем, нужна диагностика.

Тесты на аллергию бывают разные и в основном они малоприятные. Например, в лаборатории могут брызгать спреем с аллергеном в нос или рот и следить за реакцией организма. Могут поцарапать кожу с внутренней стороны предплечья, нанести туда жидкость с аллергеном, и если участок покраснеет, значит, аллерген вызывает раздражение. Однако, у таких тестов есть серьезное ограничение: их не делают в период, когда пациент страдает от аллергии, чтобы не ухудшать его состояние.

В период обострения существует другой способ диагностики аллергии на амброзию — врач берет кровь и проверяет ее на наличие антител к аллергенам. Стоит такой тест от 300 до 500 гривен в зависимости от лаборатории. Можно провести комплексную проверку, например, на девять аллергенов пыльцы различных сорняков. Это обойдется в 1 200 с лишним гривен. Также существует тест ALEX-2 сразу на 295 аллергенов — от шерсти котов до фруктов. Он стоит около четырех тысяч гривен.

В чем особенность амброзии? Почему аллергия на нее такая повсеместная и страшная?

Короткий ответ — от амброзии не спрятаться, она везде. Это такое растение-рейдер: она захватывает территории вокруг с бешеной скоростью. Если в начале прошлого столетия украинской родиной амброзии была нынешняя Днепропетровская область, то после она захватила все регионы страны.

Аллергию вызывают белки, содержащиеся в пыльце амброзии. Всего их известно одиннадцать, а главных два — Amb a 1 (аллерген E) и Amb a 2 (аллерген К). Когда пыльца попадает на слизистые — в нос, в глаза, в бронхи — запускаются реакции, которые мы называем аллергией: начинается насморк, чешутся глаза, першит горло.

Самое неприятное — одно растение может производить от нескольких миллионов до нескольких миллиардов зерен пыльцы (да, это очень много). И ветер разносит эту пыльцу на десятки и сотни километров. Поэтому, если у вашего дома не растет амброзия, это не значит, что в воздухе нет пыльцы.

«Амброзия относится к семейству астровых. Другие его члены — подсолнечник и полынь. Эти растения также могут вызывать аллергические реакции, но обычно они слабее: у них другая пыльца, которая не так легко проникает в организм», — объясняет Мария Кривопустова.

Понятно, пыльца везде, а спастись от нее можно?

Простой и не очень действенный совет — свести к минимуму контакт с пыльцой, то есть со свежим воздухом. Если это не вариант, надо знать несколько правил:

— меньше гуляйте на улице в сухие и жаркие дни: в это время концентрация пыльцы в воздухе наибольшая;

— после дождя пыльцу «прибивает» к земле и дышать становится легче;

— после прогулок всегда меняйте всю одежду, принимайте душ, мойте голову и промывайте нос соляным раствором — пыльцу надо убрать полностью.

Есть еще один совет — выходить на улицу вечером, потому что больше всего пыльцы амброзия выпускает утром и за день ее концентрация в воздухе снижается. Однако аллерголог Мария Кривопустова говорит, что для многих аллергиков концентрация пыльцы — не главная причина дискомфорта. «Аллергическая реакция не очень дозозависима. Если есть чувствительность к пыльце амброзии, то будет ее в воздухе больше или меньше — человек все равно будет реагировать».

Говорят, тем, кто страдает от пыльцы амброзии, не стоит есть арбузы и дыни. Это какая-то фантазия?

Нет, это правда. А еще некоторым пациентам советуют отказаться от винограда, семян подсолнечника и чаев с ромашкой и эхинацеей. «Это называется перекрестной аллергией, — объясняет Кривопустова. — Все эти продукты имеют часть аллергенных белков, которые есть и у амброзии. Поэтому от их употребления тоже могут развиться аллергические симптомы». Чтобы понять, от каких продуктов стоит отказаться, нужно выяснить, на какие именно белки амброзии у вас аллергия.

Хорошо, на улице пыльца амброзии будет еще долго. Есть какая-то техника, чтобы защитить от нее помещение?

Да, кондиционеры и очистители воздуха со специальными HEPA-фильтрами задерживают частицы, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса — в том числе и пыльцу. Закрывайте окна, включайте технику, и если до этого были на улице — душ, новая одежда, солевой раствор. Вам станет легче.

А как насчет таблеток?

Это называется симптоматическое лечение. Для ослабления аллергических реакций применяют антигистаминные препараты. Эти лекарства бывают в форме таблеток, спрея в нос, глазных капель. Какой препарат нужен именно вам, может решить только врач: он учитывает тяжесть симптомов, возраст пациента, особенности его здоровья и так далее. Скажем лишь, что кому-то такие лекарства помогают достаточно легко пережить период цветения амброзии, кому-то — нет.

А вот здесь давайте поподробнее. Бывает, что лекарства, которые раньше помогали, больше не эффективны. Почему так?

Аллергия изменчива. Если сегодня у человека легкие симптомы — чихание, незначительный насморк, то в следующем году они могут быть сильнее, через год может развиться бронхиальная астма, а потом снова легче. Все очень индивидуально. Привыкание к препаратам не прослеживается — но, конечно, есть смысл пользоваться наиболее современными и только теми, что советует врач.

А полностью вылечить аллергию можно?

Да, метод называется аллерген-специфической иммунотерапией (АСИТ), или еще аллерговакцинацией. В организм человека вводят небольшие дозы аллергенов, постепенно увеличивая «нагрузку», и он адаптируется. Этот процесс безопасен: взрослым его делают без ограничений, детям — с трехлетнего возраста.

Наверное, это долго и дорого?

В среднем три года, хотя значительно лучше должно стать уже после первого года лечения. Цена зависит от производителя препарата: трехмесячный курс инъекций украинского препарата — это примерно 3 000 гривен, а шесть недель инъекций испанским препаратом — от 4 000 гривен. Поддерживающий курс продолжительностью до двух лет — 1 350 гривен в месяц. Ссылок на клиники мы не даем — цены ориентировочные.

А результат навсегда или только на определенное время?

Это зависит от особенностей организма и лечения — так что снова нет однозначного ответа. «Иногда уже не так сильно выраженные симптомы возвращаются через десять лет, иногда — через пять, — говорит Кривопустова. — А если тесты подтверждают, что пациент является хорошим кандидатом для иммунотерапии, если он хорошо соблюдает рекомендации врача, симптомы могут исчезнуть навсегда».

Столько проблем из-за какого-то сорняка. Государство не хочет как-то решить эту проблему?

Оно пытается. На борьбу с амброзией власти ежегодно выделяют отдельный бюджет. В областных центрах речь идет о десятках миллионов гривен. Однако полностью победить вредителя почти невозможно: семена амброзии могут пролежать в сухой почве десятки лет и после этого успешно прорасти. В некоторых населенных пунктах активисты собственными силами уничтожают амброзию до начала ее цветения — вот полезная карта, на которой можно найти очищенные зоны и не только. Но дело это небыстрое: до полной победы над амброзией растение нужно несколько лет косить, обрабатывать химикатами и желательно засевать территорию другими растениями.

Вредная амброзия известна всей стране, а полезный «Бабель» — пока нет. Ваши донаты помогают нам расти!