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Собрался в отпуск. Какие страны открыты? Что нужно, чтобы поехать в Италию? А в Черногорию? Нужно проходить самоизоляцию после возвращения? Обновленный гид «Бабеля» с самыми популярными туристическими направлениями

Авторы:
Яна Собецкая, Евгений Спирин
Дата:

Алиса Игина / «Бабель»

На фоне ускорения темпов вакцинации страны мира открываются для туристов. В том числе и для украинских. Правила въезда постоянно меняются, из-за распространения штамма «Дельта» даже открытые страны вводят различные ограничения: например, позволяют ходить в ресторан только с сертификатами вакцинации, или запрещают пляжные вечеринки. «Бабель» рассказывает, какие страны пускают украинцев, какие документы нужны для въезда в Черногорию, Италию, Хорватию, Грецию и другие страны и нужно ли проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы.

Собираюсь в отпуск за границу. Обязательно вакцинироваться, чтобы куда-то поехать?

Нет. Условия въезда в разные страны разные. Чтобы попасть в некоторые страны, например, в Черногорию, украинцам не нужно никаких дополнительных документов — ни результатов ПЦР-теста, ни справки о вакцинации. Другие страны потребуют от вас больше усилий — получить Международное свидетельство о вакцинации, ковид-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или даже пройти самоизоляцию.

А куда сейчас вообще пускают?

Сейчас украинцев пускают в более чем 120 стран. Полный список можно посмотреть здесь.

Что известно о самых популярных направлениях?

Вот информация о 15 популярных направлениях по состоянию на 5 августа (по данным МИДа):

Мы обратились в МИД за подробными разъяснениями того, какие страны сейчас признают Международные свидетельства о вакцинации (International Certificate of Vaccination или Yellow Card), а какие — украинские «ковид-сертификаты», которые с 1 июля можно получить в приложении «Дія». Пока ждем ответа.

Подробнее об украинских, европейских «ковид-сертификатах», Международном свидетельстве о вакцинации и том, как их можно получить, можно прочитать здесь и здесь.

Хочу в другую страну. Где посмотреть, что нужно для въезда?

Самая точная информация будет на сайте МИДа страны, в которую вы направляетесь. На сайте украинского МИДа есть удобная карта с перечнем открытых стран и правилами въезда. Для путешественников из Европы будет полезным сайт Reopen.europa.eu. Здесь можно найти информацию об открытых европейских странах, требования к въезду и пребыванию.

По возвращении домой нужно проходить самоизоляцию?

Да. Из-за распространения нового варианта коронавируса «Дельта» с 5 августа действуют новые правила въезда в Украину. Теперь на границе нужно предоставить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Если ничего из этого нет — придется загрузить приложение «Вдома» и пройти самоизоляцию. Подробно о новых правилах можно прочитать здесь.

А осенью можно будет куда-то поехать? Или опять все закроют границы?

Спрогнозировать сложно. Известно одно — в течение последнего месяца количество инфицированных коронавирусом в мире растет — по данным ВОЗ, с 26 июля по 1 августа оно увеличилось на 3%. Организация предупреждает, что осенью в европейском регионе может быть новая волна коронавируса. Поэтому не исключено, что при ухудшении ситуации страны мира введут новые коронавирусные ограничения.