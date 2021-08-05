Собрался в отпуск. Какие страны открыты? Что нужно, чтобы поехать в Италию? А в Черногорию? Нужно проходить самоизоляцию после возвращения? Обновленный гид «Бабеля» с самыми популярными туристическими направлениями

Польза

Алиса Игина / «Бабель»

На фоне ускорения темпов вакцинации страны мира открываются для туристов. В том числе и для украинских. Правила въезда постоянно меняются, из-за распространения штамма «Дельта» даже открытые страны вводят различные ограничения: например, позволяют ходить в ресторан только с сертификатами вакцинации, или запрещают пляжные вечеринки. «Бабель» рассказывает, какие страны пускают украинцев, какие документы нужны для въезда в Черногорию, Италию, Хорватию, Грецию и другие страны и нужно ли проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы.

Собираюсь в отпуск за границу. Обязательно вакцинироваться, чтобы куда-то поехать?

Нет. Условия въезда в разные страны разные. Чтобы попасть в некоторые страны, например, в Черногорию, украинцам не нужно никаких дополнительных документов — ни результатов ПЦР-теста, ни справки о вакцинации. Другие страны потребуют от вас больше усилий — получить Международное свидетельство о вакцинации, ковид-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или даже пройти самоизоляцию.

А куда сейчас вообще пускают?

Сейчас украинцев пускают в более чем 120 стран. Полный список можно посмотреть здесь.

Что известно о самых популярных направлениях?

Вот информация о 15 популярных направлениях по состоянию на 5 августа (по данным МИДа):

Албания — полностью открыта для украинцев. Для того, чтобы здесь отдохнуть, не нужно вакцинироваться, иметь отрицательный ПЦР-тест и проходить карантин.

— полностью открыта для украинцев. Для того, чтобы здесь отдохнуть, не нужно вакцинироваться, иметь отрицательный ПЦР-тест и проходить карантин. Черногория — тоже открыта, для въезда не требуется никаких справок о вакцинации и тестов.

— тоже открыта, для въезда не требуется никаких справок о вакцинации и тестов. Хорватия — для въезда нужен ПЦР-тест или тест на антиген к коронавирусу. ПЦР следует сделать в течение 72 часов до пересечения границы, тест на антиген — в течение 48. На территорию страны пропустят также, если вы предоставите сертификат о вакцинации или подтверждение, что болели коронавирусом — это может быть выданная врачом справка, положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген . Тем, у кого ничего из этого нет, по приезду придется самоизолироваться на 10 дней — за свой счет. Если у родителей отрицательный тест на ковид, детям до 12 лет можно не делать лабораторные исследования.

— для въезда нужен ПЦР-тест или тест на антиген к коронавирусу. ПЦР следует сделать в течение 72 часов до пересечения границы, тест на антиген — в течение 48. На территорию страны пропустят также, если вы предоставите сертификат о вакцинации или подтверждение, что болели коронавирусом — это может быть выданная врачом справка, . Тем, у кого ничего из этого нет, по приезду придется самоизолироваться на 10 дней — за свой счет. Если у родителей отрицательный тест на ковид, детям до 12 лет можно не делать лабораторные исследования. Греция — открыта для украинцев. Для въезда понадобится сертификат о полной вакцинации. Альтернативные варианты — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, отрицательный тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до прибытия, справка о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител. Правила распространяются на детей в возрасте от 12 лет.

— открыта для украинцев. Для въезда понадобится сертификат о полной вакцинации. Альтернативные варианты — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, отрицательный тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до прибытия, о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител. Правила распространяются на детей в возрасте от 12 лет. Кипр — открыт для украинцев. Чтобы попасть на территорию страны вакцинированным туристам достаточно сертификата международного образца. Стоит только загрузить копию сертификата на платформу Cyprus Flight Pass не позднее чем за 48 часов до вылета и указать данные о вакцинации. Кипр признает все вакцины, которыми прививают в Украине, кроме Covishield. Если сертификата нет, то с собой нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. Для детей особых требований нет.

— открыт для украинцев. Чтобы попасть на территорию страны вакцинированным туристам достаточно сертификата международного образца. Стоит только загрузить копию сертификата на платформу Cyprus Flight Pass не позднее чем за 48 часов до вылета и указать данные о вакцинации. Кипр признает все вакцины, которыми прививают в Украине, кроме Covishield. Если сертификата нет, то с собой нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. Для детей особых требований нет. Болгария — страна впускает туристов, у которых есть действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации, перенесенной болезни или лабораторных исследованиях, или аналогичный документ с теми же данными. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Республики Болгария без дополнительных документов.

— страна впускает туристов, у которых есть действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации, перенесенной болезни или лабораторных исследованиях, или аналогичный документ с теми же данными. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Республики Болгария без дополнительных документов. Турция — для пересечения границы нужен документ о вакцинации от COVID-19 — подходят все вакцины, которыми вакцинируют в Украине. Подойдет также документ, подтверждающий, что человек переболел ковидом в течение последних 6 месяцев, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный тест на антиген — ПЦР надо сделать за 72 часа до путешествия, тест на антиген — не позднее чем за 48. Детям до 6 лет никаких тестов и сертификатов не нужно.

— для пересечения границы нужен документ о вакцинации от COVID-19 — подходят все вакцины, которыми вакцинируют в Украине. Подойдет также документ, подтверждающий, что человек переболел ковидом в течение последних 6 месяцев, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный тест на антиген — ПЦР надо сделать за 72 часа до путешествия, тест на антиген — не позднее чем за 48. Детям до 6 лет никаких тестов и сертификатов не нужно. Грузия — впускает всех, но с определенными условиями. Чтобы попасть на территорию страны, невакцинированным туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до поездки. На третий день пребывания в стране тест надо повторить (за ваш счет). Вакцинированным проще — при пересечении границы самолетом нужно показать Международное свидетельство о вакцинации. Грузия признает все вакцины. В пограничных пунктах пропуска могут попросить также отрицательный результат ПЦР-теста. Детям до 10 лет не нужно никаких дополнительных справок.

— впускает всех, но с определенными условиями. Чтобы попасть на территорию страны, невакцинированным туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до поездки. На третий день пребывания в стране тест надо повторить (за ваш счет). Вакцинированным проще — при пересечении границы самолетом нужно показать Международное свидетельство о вакцинации. Грузия признает все вакцины. В пограничных пунктах пропуска могут попросить также отрицательный результат ПЦР-теста. Детям до 10 лет не нужно никаких дополнительных справок. Египет — для въезда в эту страну нужен сертификат о вакцинации с QR-кодом. Если сертификата нет, то нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Детям до 6 лет тестов не требуется.

— для въезда в эту страну нужен сертификат о вакцинации с QR-кодом. Если сертификата нет, то нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Детям до 6 лет тестов не требуется. Таиланд — въезд возможен, однако по прибытии в страну придется отбыть 14-дневный карантин.

— въезд возможен, однако по прибытии в страну придется отбыть 14-дневный карантин. Германия — чтобы попасть в страну, нужен отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до путешествия) или тест на антиген (которому не больше 48 часов). Альтернатива — документ-подтверждение выздоровления от коронавирусной болезни или о полной вакцинации. Вакцина должна быть признана в ЕС. Для детей особых требований нет.

— чтобы попасть в страну, нужен отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до путешествия) или тест на антиген (которому не больше 48 часов). Альтернатива — документ-подтверждение выздоровления от коронавирусной болезни или о полной вакцинации. Вакцина должна быть признана в ЕС. Для детей особых требований нет. Португалия — чтобы попасть в страну, украинским туристам нужно сделать ПЦР-тест или тест на антиген. ПЦР — в течение 72 часов до въезда в страну. Тест на антиген — в течение 48 часов до въезда. Ограничения не распространяются на детей до 12 лет.

— чтобы попасть в страну, украинским туристам нужно сделать ПЦР-тест или тест на антиген. ПЦР — в течение 72 часов до въезда в страну. Тест на антиген — в течение 48 часов до въезда. Ограничения не распространяются на детей до 12 лет. Испания — для путешествий украинцам сейчас не нужно никаких справок о вакцинации и негативных результатов тестов на ковид. Достаточно лишь заблаговременно заполнить форму санитарного контроля. Сделать это можно здесь.

— для путешествий украинцам сейчас не нужно никаких справок о вакцинации и негативных результатов тестов на ковид. Достаточно лишь заблаговременно заполнить форму санитарного контроля. Сделать это можно здесь. Италия — въезд возможен при условии отрицательного теста на ковид. Подходит ПЦР-тест или тест на антиген. В придачу к этому, нужно заполнить форму санитарного контроля. По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию.

— въезд возможен при условии отрицательного теста на ковид. Подходит ПЦР-тест или тест на антиген. В придачу к этому, нужно заполнить форму санитарного контроля. По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию. Швейцария — при въезде в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (сделанный за последние 72 часа), тест на антиген (за 48 часов) или сертификат о выздоровлении (которому не больше 6 месяцев). Страна признает все препараты, которыми прививают в Украине.

Мы обратились в МИД за подробными разъяснениями того, какие страны сейчас признают Международные свидетельства о вакцинации (International Certificate of Vaccination или Yellow Card), а какие — украинские «ковид-сертификаты», которые с 1 июля можно получить в приложении «Дія». Пока ждем ответа.

Подробнее об украинских, европейских «ковид-сертификатах», Международном свидетельстве о вакцинации и том, как их можно получить, можно прочитать здесь и здесь.

Хочу в другую страну. Где посмотреть, что нужно для въезда?

Самая точная информация будет на сайте МИДа страны, в которую вы направляетесь. На сайте украинского МИДа есть удобная карта с перечнем открытых стран и правилами въезда. Для путешественников из Европы будет полезным сайт Reopen.europa.eu. Здесь можно найти информацию об открытых европейских странах, требования к въезду и пребыванию.

По возвращении домой нужно проходить самоизоляцию?

Да. Из-за распространения нового варианта коронавируса «Дельта» с 5 августа действуют новые правила въезда в Украину. Теперь на границе нужно предоставить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Если ничего из этого нет — придется загрузить приложение «Вдома» и пройти самоизоляцию. Подробно о новых правилах можно прочитать здесь.

А осенью можно будет куда-то поехать? Или опять все закроют границы?

Спрогнозировать сложно. Известно одно — в течение последнего месяца количество инфицированных коронавирусом в мире растет — по данным ВОЗ, с 26 июля по 1 августа оно увеличилось на 3%. Организация предупреждает, что осенью в европейском регионе может быть новая волна коронавируса. Поэтому не исключено, что при ухудшении ситуации страны мира введут новые коронавирусные ограничения.