Джарылгач, Кинбурнская коса, Арабатская стрелка... Скучно и там уже все были. Вот целый список приморских курортов Украины, на которых вам точно стоит побывать (пока там еще свободные пляжи)

Польза

Автор: Алиса Игина

Пока страны Европы определяются, как и на каких условиях будут принимать туристов, можно не ждать и отдохнуть на море в Украине. «Бабель» собрал самые интересные, но не очень популярные локации на Черном и Азовском морях, куда можно поехать уже этим летом и отдохнуть без толпы туристов и заоблачных сезонных цен на жилье. Вот наш путеводитель по малоизвестным туристическим уголкам — от «диких» пляжей до гостиниц и баз отдыха на любой кошелек.

Тендровская коса

Где находится? На побережье Черного моря в Херсонской области, 650—700 км от Киева. Ближайшие населенные пункты: Железный Порт с одной стороны и Очаков — с другой. Вот карта.

Как добраться? Автомобильных дорог на косе нет, поэтому добираться надо на катере с Железного Порта или Очакова.

Почему стоит туда поехать? Самые популярные дикие пляжи Черного моря — Кинбурнская коса и остров Джарылгач. Но Тендровская коса не хуже. Когда-то Тендра и Джарылгач были единым целым, греческие колонисты называли эту косу «Ахиллов бег». Сейчас коса — привлекательное место для любителей «дикого» отдыха, с лазурными пляжами, прохладной водой и разнообразной фауной. Можно встретить даже диких лошадей.

Для туристов открыта небольшая часть косы с северной стороны, все остальное — территория закрытого Черноморского биосферного заповедника. На косе находится Тендровский маяк, построенный еще в 1827 году.

Какие цены? Инфраструктуры нет, туристических баз и гостиниц — тоже. Единственный вариант — отдых с палатками на открытой части косы. Постоянных катерных рейсов на косу тоже нет, поэтому надо договариваться на месте — в Очакове, Железном Порту или Херсоне.

Бирючий Остров

Где находится? В северо-западной части Азовского моря в Херсонской области, 700—800 км от Киева. Ближайший город — Геническ. Вот карта.

Как добраться? Катером из Геническа или по суше из Кирилловки.

Почему стоит туда поехать? Коса Бирючий Остров ходит в состав Азово-Сивашского национального природного парка, но инфраструктура для туристов там есть. Гостиницы, базы отдыха, экскурсии в заповедник, маяк «Бирючий», уникальная природа и красивые пляжи — на косе можно отдохнуть как «диким» туристом, так и с комфортом.

Какие цены? В гостиницах и на базах отдыха можно снять номер или коттедж от 1 800 до 8 000 гривен в день. На базе «Золотой берег», которая стоит прямо на границе с заповедником, цены могут доходить до 10 тысяч гривен, но есть разные предложения. У частных владельцев можно попробовать снять дом или комнату от тысячи гривен. Отдельно надо оплачивать экскурсии в природный парк, если есть желание посмотреть на уникальную флору и фауну. Прайс-лист заповедника здесь.

Белосарайская коса

Где находится? На побережье Азовского моря в Донецкой области, 800 км от Киева. Ближайшие населенные пункты — Мариуполь, Ялта. Вот карта.

Как добраться? Из Мариуполя или Ялты междугородним автобусом или на автомобиле.

Почему стоит туда поехать? Белосарайская коса и соседнее село Мелекино — популярное место отдыха для жителей Донецкой области. Поэтому здесь много отелей, баз отдыха и частных коттеджей. На территории косы и бухты Тараньей находится национальной природный парк «Меотида», известный большим количеством видов птиц, в том числе и краснокнижных, которые живут там в естественных условиях. Многие отели и базы на косе предлагают услуги для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга. Парк «Меотида» разделяется на две большие зоны — у Белосарайской косы и на восток от Мариуполя до Новоазовска. С 2014 года Новоазовск оккупирован «ДНР», поэтому в часть парка доступа нет.

Какие цены? Вариантов проживания много — от комнат и небольших отелей за 400 гривен в сутки, до гостиничных комплексов за 2—4 тысячи в сутки и более. Но надо учесть, что гостиницы в основном расположены под Мариуполем, в Ялте или Урзуфе, поэтому до самой косы еще предстоит добираться 10—20 километров. Есть гостиницы и на самой косе за 1—5 тысяч гривен в сутки, но чаще всего их надо бронировать за несколько месяцев.

Тузловские лиманы, Приморское и Рассейка

Где находится? На побережье Черного моря в Одесской области, 500—600 км от Киева. Ближайшие населенные пункты — Татарбунары, Белгород-Днестровский, Приморское. Вот карта.

Как добраться? Сначала в Белгород-Днестровский, потом — до Татарбунар или Приморского маршрутками. От Татарбунар до лиманов лучше взять такси. Еще один способ — автобусом «Одесса — Приморское» со станции «Привоз», но учитывайте, что это 3—4 часа в не слишком комфортабельном автобусе.

Почему стоит туда поехать? Тузловские лиманы — пока не очень популярное туристическое место, но с каждым годом людей там все больше. Поэтому у вас есть шанс отдохнуть там, пока других туристов еще очень мало. Среди местных достопримечательностей — маяк «Шаганы», построенный в 1944 году, национальный природный парк, станция экологов, современная реконструкция скифской бабы и памятник пеликану. А в сентябре на Тузловские лиманы начинают приезжать художники и писать здесь пейзажи.

Отдельная рекреационная зона на лиманах — Рассейка в пределах села Приморское с ее лечебными грязями и рыбалкой.

Какие цены? Хотя это место еще не очень популярно, но определенная инфраструктура есть. Вдоль лиманов есть базы отдыха с гостиницами и коттеджами, и не очень дорогие — от 300 до 2—3 тысяч гривен в сутки. Экскурсии по парку надо отдельно заказывать у экологов. Особенно интересными они будут для любителей птиц — здесь их много, а на станции покажут, где именно за ними лучше наблюдать.

Юрьевка

Где находится? На побережье Азовского моря в Донецкой области, 800 км от Киева. Ближайшие населенные пункты — Ялта, Урзуф, Мангуш, Мариуполь. Вот карта.

Как добраться? На автомобиле удобно ехать из Запорожья через Мангуш. На автобусе — из Мариуполя, большинство автобусов до Урзуфа идут через Юрьевку.

Wikipedia / Kamelot

Почему стоит туда поехать? Если на Белосарайской косе для вас слишком людно и шумно, то лучше доехать до Юрьевки. Здесь спокойнее, дешевле, а пляжи почти такие же. С востока к селу примыкает тот же национальный парк «Меотида», со Змеиного мыса открывается вид на Белосарайскую и Бердянскую косы. А еще обязательно посетите Музей азовской ракушки, где вам расскажут все о местных моллюсках.

Какие цены? В Юрьевке и рядом с ней есть несколько десятков различных гостиниц и баз отдыха на любой кошелек, от 400 до 2 000 гривен за номер. Можно поискать варианты в частном секторе, можно жить в палатке на территории автокемпинга за 20 гривен в день.

Строгановка

Где находится? На побережье Азовского моря в Запорожской области, 700—750 км от Киева. Ближайшие города — Мелитополь, Приморск. Вот карта.

Как добраться? Удобнее всего из Мелитополя по трассе на маршрутке, такси или собственном авто. Обратите внимание, что это только дорога до села, потом надо ехать к морю еще 3—4 километра.

google.com/maps

Почему стоит туда поехать? Синяя глина! Строгановка известна своими лечебными грязями, особенно глиной, которой лечат заболевания кожи и снимают симптомы псориаза. Глину невозможно купить или привезти с собой домой, она просто высохнет, потому обмазываться ею нужно прямо на побережье. А еще у села широкие не слишком людные пляжи и Александровский парк с различными памятниками.

Какие цены? В Строгановке много гостиниц, коттеджей и баз при достаточно невысоких ценах — от 300 до 1 800 гривен за номер или дом в сутки. Отдельно можно заказать консультацию врача по лечению синей глиной — до 500 гривен. Некоторые отели расположены прямо на побережье.

Лебедевка

Где находится? На побережье Черного моря в Одесской области, 500—600 км от Киева. Ближайший город — Белгород-Днестровский. Вот карта.

Как добраться? Лучше всего — на собственном авто, так как Лебедевка находится в стороне от трасс и популярных маршрутов. Но из Одессы и Белгород-Днестровского все же ходят автобусы, хотя и не очень часто.

od.vgorode.ua

Почему стоит туда поехать? Лебедевка хорошо подойдет туристам, которые хотят отдохнуть на бессарабском Причерноморье, но Тузловские лиманы для них слишком «дикие». Это компактный курорт, из которого не нужно выезжать куда-то еще. В Лебедевке сразу есть и просто пляж, и нудистский пляж, и гостиницы с коттеджами, и лечебная голубая глина, и рыбалка, и кемпинг для палаток, и приличные кафе. То есть, если вы хотите приехать на отдых в конкретную локацию и не покидать ее до конца отпуска, то это ваш выбор.

Какие цены? Довольно много гостиниц и баз отдыха с разными ценами — от 300 до 2 000 гривен за ночь. Место в кемпинге — около 100 гривен в сутки. В кафе можно пообедать от 120 гривен на человека.

Южный

Где находится? На побережье Черного моря в Одесской области, 48 км к востоку от Одессы, 10 км от Коблево. Вот карта.

Как добраться? Из Одессы на авто за полчаса или автобусом за час.

Почему стоит туда поехать? Южный — это небольшой город, поэтому хорошо подойдет для тех, кто не любит «диких» мест и туризма с палатками. От других приморских городов области он отличается чистотой, отсутствием старых пансионатов без ремонта и относительно малым количеством туристов — сюда только пару лет как начали ездить. В Южном несколько тематических парков, много новых комплексов для спорта и отдыха, большой чистый пляж с прокатом сапбордов и другими предложениями. Есть приличные рестораны и ночные клубы. Поэтому если вам нужен городской пляжный отдых, то Южный — один из лучших вариантов.

Но осторожно, вблизи города есть береговая радиолокационная станция, там отдыхать запрещено. Хотя некоторые туристы все же едут туда с палатками.

Какие цены? Гостиницы и комплексы отдыха от 500 до 7 000 гривен за номер. А еще многие горожане летом выезжают в села и на дачи, а свои квартиры сдают туристам, поэтому можно поискать и такие варианты от тех же 500 гривен.

Приморское (но другое)

Где находится? На побережье Черного моря в Одесской области, 600—700 км от Киева. Ближайшие города — Измаил, Белгород-Днестровский, Одесса. Вот карта.

Как добраться? Из Одессы — автобусом за четыре часа, из Белгород-Днестровского — автобусом за два часа, или на такси из Измаила.

Почему стоит туда поехать? О Приморском у лиманов мы уже говорили, а это другое — за лиманами, рядом с Вилково и Дунайским биосферным заповедником. Там можно заказать экскурсию. Неподалеку — село Шабо с его Центром культуры вина, где можно заказать экскурсию с дегустацией. А еще Приморское — самый южный курорт украинской Бессарабии, поэтому туда доезжают не все и слишком много туристов здесь не бывает. На пляже — виндсерфинг, кайтсерфинг, парасейлинг и другие развлечения.

Какие цены? Экскурсии от 200 до 300 гривен, в Центре культуры вина — около тысячи гривен, если дегустировать активно. Гостиницы и базы отдыха от 400 до 6 000 гривен в сутки, много частного жилья в аренду. В том числе фермы-брынзарни с коттеджами для гостей и другая бессарабская экзотика.