Переговоры между делегациями Украины и России завершились

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Сергей Моргунов / «Бабель»

На украино-белорусской границе завершился первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, никаких конкретных результатов стороны пока не достигли, определен лишь ряд приоритетных тем. Принято решение немедленно вернуться на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен пройти второй раунд. Представитель российской стороны заявил, что «следующий раунд переговоров пройдет на польско-беларусской границе».

Позже Подоляк добавил, что переговоры уже проходят без каких-либо обязательных ультиматумов. Несмотря на это, по его словам, российская сторона все еще «крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы».