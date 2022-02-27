В Киеве создают гуманитарный штаб для помощи киевлянам. Ранены 106 человек

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Скакодуб Андрей / POOL

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.

«Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время будут обнародованы контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь», — отметил мэр.

Он просит сохранять выдержку и оставаться дома или в убежищах.

«Военные, полиция и Нацгвардия, тероборона и добробаты защищают город. Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. Вместе мы выстоим», — добавил Кличко.

Также мэр сообщил, что с начала обороны украинской столицы погиб 31 человек, в том числе один ребенок, еще 106 получили ранения.

«Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп», — написал Кличко.