Украина не будет отключать гражданам связь — операторы работают в чрезвычайном режиме
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- София Телишевская
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Carlina Teteris / Getty Images
Генеральный штаб ВСУ заверил, что у Украины нет планов отключать граждан от мобильной связи и интернета.
Операторы и провайдеры продолжают предоставлять услуги, а системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.
«Могут быть перебои со связью. Прежде всего, это связано с тем, что сети перегружены», — говорится в сообщении.
Специалисты просят не звонить по телефону без острой необходимости — лучше обмениваться сообщениями.