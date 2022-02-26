Украина не будет отключать гражданам связь — операторы работают в чрезвычайном режиме

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Carlina Teteris / Getty Images

Генеральный штаб ВСУ заверил, что у Украины нет планов отключать граждан от мобильной связи и интернета.

Операторы и провайдеры продолжают предоставлять услуги, а системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

«Могут быть перебои со связью. Прежде всего, это связано с тем, что сети перегружены», — говорится в сообщении.

Специалисты просят не звонить по телефону без острой необходимости — лучше обмениваться сообщениями.