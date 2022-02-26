Зеленский: Российская армия прибегает к подлой тактике, обстреливая жилые кварталы

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные успешно ответили на российские атаки минувшей ночью.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент подчеркнул, что российская армия прибегает к подлой тактике, обстреливая критическую инфраструктуру и жилые кварталы городов.

Также он отметил, что украинский народ доказал свое право на членство в Евросоюзе, о чем он говорил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он призвал их объявить о праве Украины на членство в ЕС.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине удалось убедить почти все европейские страны в необходимости отключить Россию от системы платежей SWIFT. «Рассчитываю на мужество Германии и Венгрии», — добавил Зеленский, назвав страны, выступающие против этого решения.

Зеленский также объявил, что присвоил звание Героя Украины саперу Виталию Скакуну, погибшему при подрыве Генического моста.

Президент еще раз призвал иностранцев прибывать в Украину и помочь отразить российскую агрессию. Также Зеленский снова попросил жителей России оказывать давление на собственное правительство, чтобы прекратить войну.