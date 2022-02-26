Минздрав: С начала российского вторжения погибли 198 мирных жителей Украины, среди них – 3 ребенка

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

В результате военной агрессии России погибли 198 мирных жителей Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди погибших – 3 ребенка; 1 115 человек ранены, в том числе 33 ребенка. Министр добавил, что занимается поисками бронежилетов для медиков. «Из-за действий российских террористов, сознательно обстреливающих машины скорой, мы вынуждены заниматься и этим», — пояснил он.

По словам Ляшко, медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное для того, чтобы в больницах было все необходимое. «Даже если это вопрос не войны, а например, COVID-19, который тоже никуда не исчез, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород. И как бы оккупанты нам ни мешали, мы пытаемся оперативно подвозить кислород в больницы, договариваемся с перевозчиками, обеспечиваем логистику, чтобы каждый пациент получил помощь, потому что мы едины, и так должно быть!» — добавил он.