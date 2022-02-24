Украинская армия обстреляла российский десант в Гостомеле и взяла аэропорт под контроль

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Министерство обороны Украины / Flickr

В Гостомеле (Киевская область), где российские оккупанты пытаются захватить аэродром, идет бой. Взлетную полосу, где высадился десант РФ, обстреляли из артиллерии.

Об этом сообщает в Facebook спикер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

По его словам, ВСУ уничтожили большую часть взвода россиян.

«Нелегкий день. В Гостомеле сейчас находится до батальона одичавших (прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них мы точно сбили три, по другим данным — пять). Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для З/У», – написал он.

Артиллерия и истребители обстреляли базу и взлетную полосу по русскому десанту.

«На этот момент ударная мощь бригады сдерживает врага в другом месте, поэтому по вертолетам отработали минимальными силами. Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили его в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам, в ходе боя уничтожили больше взвода россиян», — написал Старский.

Парламент позже уточнил, что аэропорт в Гостомеле полностью отбили.