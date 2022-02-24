Британия вводит новые санкции против России за вторжение в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Carl Court / Staff
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. В частности, страна полностью заморозит активы второго по величине российского банка — ВТБ.
Об этом пишет The Guardian.
Он также отметил, что российские банки отключат от британской финансовой системы. Российским государственным и частным компаниям запретят зарабатывать деньги в Великобритании.
Также санкции будут наложены и на компанию «Аэрофлот». Кроме того, Британия ограничит количество средств, которые россияне могут держать на счетах в британских банках. Также будут заморожены активы более 100 физических и юридических лиц.
Великобритания введет жесткий экспортный контроль и запретит экспорт в Россию товаров двойного назначения.
- 24 февраля около 4 утра Россия начала вторжение в Украину. Сначала она нанесла ракетные удары по военным базам и аэродромам, а затем пошла в сухопутное наступление.