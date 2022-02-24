Британия вводит новые санкции против России за вторжение в Украину

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Carl Court / Staff

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. В частности, страна полностью заморозит активы второго по величине российского банка — ВТБ.

Об этом пишет The Guardian.

Он также отметил, что российские банки отключат от британской финансовой системы. Российским государственным и частным компаниям запретят зарабатывать деньги в Великобритании.

Также санкции будут наложены и на компанию «Аэрофлот». Кроме того, Британия ограничит количество средств, которые россияне могут держать на счетах в британских банках. Также будут заморожены активы более 100 физических и юридических лиц.

Великобритания введет жесткий экспортный контроль и запретит экспорт в Россию товаров двойного назначения.