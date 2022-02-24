Зеленский рассказал о блокировке российского десанта в Гостомеле. Военные получили приказ на уничтожение

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о блокировке российского десанта в Гостомеле. Он также отметил, что наиболее сложными являются Харьковское направление и юг Украины.

Об этом он сообщил на брифинге 24 февраля.

«Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение», — заявил Зеленский.

По его словам, военные получили приказ уничтожить десантную группу российской армии.

Наиболее сложными являются Харьковское направление и юг Украины. В частности, российская армия давит со стороны Крыма и направляется в Мелитополь.

На севере российские военные давят в Черниговской области, но их сдерживают.

«Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть сейчас сожжено в прямом эфире на глазах всего мира», — отметил Зеленский.

Он также призвал ЕС ввести самые жесткие санкции против России и предоставить Украине помощь, иначе «завтра война постучится в вашу дверь».