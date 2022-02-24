Uber прекратил работу в Украине, Bolt и Uklon продолжают работать

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Dan Gold / Unsplash

Сервис компании Uber перестал работать в Украине, приложения Bolt и Uklon продолжают работать.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Поездки с Uber в этом регионе недоступны», — говорится в сообщении для пассажиров в Киеве, во Львове приложение показывает, что нет доступных поездок.

В Харькове и Одессе тоже высвечивается сообщение, что поездки в регионе недоступны.

В компании говорят, что «в связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями они решили временно приостановить работу программы».

«Безопасность всех приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация», — заявили в пресс-службе компании.

Сервисы по вызову такси Bolt и Uklon продолжают работать.