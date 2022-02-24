Минздрав остановил все плановые госпитализации и операции
- Автор:
- Олег Панфилович
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Oleg Samchuk / Facebook
Министерство здравоохранения приказало остановить все плановые госпитализации и операции из-за вторжения России и объявления военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ведомство подчеркнуло, что в медицинских учреждениях сформировали запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и так далее. «Есть четкие механизмы пополнения запасов и их обновления», — подчеркивают в министерстве.
Все больницы снабдили автономными источниками питания. Работают все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи.