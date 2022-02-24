НБУ рассказал об ограничениях на период военного положения: зафиксировал курс и ограничил снятие наличных

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Национальном банке издали постановление о работе финансовой системы на период военного положения. В частности, в Украине зафиксируют курс валют и ограничат снятие наличных.

Об этом в своем Facebook написал глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры», — отметил он.

Во время военного положения НБУ ограничил снятие наличных до 100 тысяч гривен в день. Что касается иностранной валюты, то ее выдачу наличными запретили полностью. В то же время безналичные расчеты можно проводить без ограничений.

Также НБУ зафиксировал курс валют, указанный по состоянию на 24 февраля. Кроме этого, полностью приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме продажи иностранной валюты. Трансграничные платежи полностью запретили.

Украинским банкам, в частности, запретили проводить сделки по счетам российских резидентов.