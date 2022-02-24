Госспецсвязь: Отключение мобильной связи и интернета не планируется

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Adrien Olichon / Unsplash

Госслужба специальной связи и защиты информации сообщает о возможных перебоях со связью из-за нагрузки в сетях операторов. Просят не звонить по телефону без надобности.

«Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Также в Госспецсвязи подчеркнули, что отключение мобильной связи и интернета не планируется: операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями перевели в чрезвычайный режим управления.