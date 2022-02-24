ГСЧС: В Луцке взорвана телебашня, в ряде областей пожары на военных объектах

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Министерство обороны России

Российская армия обстреляла ряд объектов инфраструктуры в городах на всей территории Украины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, обстреляли аэродромы в Луцке и Хмельницком. Также в Луцке взорвана телебашня и обстреляна пожарная часть. В Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях — пожары рядом с военными объектами.

В Мариуполе горят 7 частных домов, а в Нежине 6 человек оказались под завалами в результате обстрела аэродрома.