Украина закрыла небо для полетов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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William Hook / Unsplash
Украина закрыла небо для полетов на неопределенный термин.
Об этом сообщил Украэрорух.
«Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается», — сказано в сообщении.
Гражданские самолеты сейчас летят в обход Украины.
- Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой объявил о начале вторжения — военной операции на Донбассе. Этому предшествовало обращение главарей «Л/ДНР» к Путину с просьбой ввести войска.