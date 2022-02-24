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Украина закрыла небо для полетов

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

William Hook / Unsplash

Украина закрыла небо для полетов на неопределенный термин.

Об этом сообщил Украэрорух.

«Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается», — сказано в сообщении.

Гражданские самолеты сейчас летят в обход Украины.