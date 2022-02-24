Путин заявил о начале операции на Донбассе

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Об этом он завил в обращении в ночь на четверг.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

При этом он заявил, что в его планы не входит оккупация Украины.

Он также пригрозил, тем, кто захочет ему помешать. «В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора». — заявил он.