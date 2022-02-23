Италия с 1 марта упрощает правила въезда для туристов не из зоны Европейского Союза

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Италия с 1 марта вводит для всех туристов зоны вне Европейского Союза такие же правила въезда, как и для туристов из блока: будет достаточно сертификата о прививках, о выздоровлении или отрицательном результате теста.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. The Local пишет, что это решение также, вероятно, означает отмену пятидневного карантина для невакцинированных и снятие ограничений на туристические поездки из стран «списка D».

Свое заявление министр сделал вскоре после рекомендации Совета ЕС о том, что все страны должны снять временные ограничения на поездки в ЕС для людей, вакцинированных одобренной ЕС или ВОЗ вакциной.

Кроме того, с 1 апреля в Италии будут отменены «зеленые» сертификаты для посещения общественных мест. Также их не потребуют при заселении в отеле.

В целом открытие страны будет постепенным, но цель правительства состоит в том, чтобы максимально способствовать прибытию иностранцев.