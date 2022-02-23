YouTube «забанил» главаря «ДНР» Пушилина

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vk.com

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт главы российской псевдореспублики «ДНР» Дениса Пушилина.

Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. За аккаунтом были закреплены его обращения, в том числе объявление об эвакуации людей в Россию.

До блокировки у Пушилина было 3 тысячи подписчиков.