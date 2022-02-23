В Украине сегодня начинается призыв резервистов. Генштаб опубликовал разъяснение

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Украине сегодня, 23 февраля, начинается призыв резервистов в особый период по соответствующему указу президента Владимира Зеленского.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал разъяснения по этому поводу. Так, призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется сегодня, 23 февраля. Максимальный срок службы — один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех же воинских частях и по той же специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1). То есть, если во время предыдущей службы военный был водителем-механиком в воинской части, то его призовут в эту же часть на эту же специальность.

Генштаб подчеркнул, что за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Резервисты первой очереди должны сами явиться в свои воинские части или Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы, вот перечень), по телефонному звонку или получив повестку для явки. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы.