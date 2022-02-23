Facebook расширила функцию коротких видео Reels

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Компания Meta запустила во всем мире сервис коротких видео Reels в приложении Facebook. Ранее раздел Reels был доступен пользователям в США, а теперь клон TikTok доступен в более чем 150 странах.

Об этом говорится в пресс-релизе Meta.

Продолжительность роликов в Reels увеличили с 30 секунд до одной минуты. Также в сервис добавили инструмент Remix, который позволяет обрабатывать уже существующие видео на платформе. Отдельно анонсировали функцию обрезки видео и создания черновиков.