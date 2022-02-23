В Украине за сутки выявили более 25 тысяч новых больных коронавирусом, умерли от него почти 300 человек

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В Украине за сутки 22 февраля выявили 25 062 новых случая коронавируса, умерли от него 297 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 23 февраля.

Также за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом 3 140 человек. Всего с начала пандемии по состоянию на 23 февраля в Украине выявили 4 783 835 случаев коронавируса, умерли от него 105 229 человек.

Что касается вакцинации, за сутки 22 февраля сделали 62 935 прививок, из них 16 844 — первая доза. Полностью в Украине вакцинированы 15 175 097 человек.