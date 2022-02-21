В США семье вернули собаку, которая исчезла 12 лет назад

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В США, в штате Калифорния собака воссоединилась со своими владельцами после 12-летней разлуки. Об этом сообщает BBC.

Собаку по имени Зои выбросили из машины в сельской местности недалеко от города Стоктон. Ее нашли люди, позвонили в полицию и уточнили, что собака выглядит «старой и больной». Офицер службы защиты животных отсканировал микрочип собаки и обнаружил, что она пропала без вести в 2010 году. Далее полиция позвонила по указанному номеру владелицы животного — Мишель.

«Я, наверное, и не ожидала, что это когда-нибудь произойдет, поэтому я очень взволнована», — сказала Мишель. Зои теперь ждет лечение и уход.

Животное так долго искали, что компания по производству микрочипов в 2015 году объявила его мертвым. Зои и ее сестру-близнеца в 2010 году забрали в семью из приюта, когда им было шесть месяцев. В семье она прожила еще 6 месяцев и исчезла: владельцы пошли в магазин, вернулись домой, а ее не было.