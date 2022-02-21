В Донецкой области от обстрела боевиков погиб мирный житель

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В результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель 1970 года рождения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Обстрелы повредили объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления — перебит газопровод.

По состоянию на 17.00 с начала суток боевики 54 раза обстреляли прифортные села Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения.

Оккупационные войска обстреляли Талаковку, Пищевик, Водяное, Красногоровку, Мемрик, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалик, Каменку, Новолуганское, Новоселовку-2, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубовку, Николаево, Павлополь , Троицкое, Луганское, Лобачево, Старогнатовка, Гранитное, Марьинку, Опытное, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк и Новотошковское.

Четверо военных получили ранения и их госпитализировали.

С начала обострения ситуации [17 февраля] боевики 396 раз обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.