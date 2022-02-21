«Остановите фабрику фейков». Украина опровергла заявления России об уничтожении пяти «украинских диверсантов»

Новости

Пресс-служба Кабинета министров Украины

Министерство иностранных дел Украины опровергает заявление Южного военного округа об «уничтожении пяти диверсантов, якобы проникших с территории Украины».

Опровержение обнародовал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий», — подчеркнул министр.

«Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», — добавил Кулеба.

Пограничная служба Украины также заявила, что никаких нарушений государственной границы в направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не было.

Кроме этого, пограничники не получали от России заявления о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе.

«Такие сообщения не что иное как провокация. Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит», — говорится в заявлении ГНСУ.

21 февраля РФ заявила, что в 6 утра пограничный наряд ФСБ обнаружил диверсионную группу в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке границы с Украиной. По данным Кремля, 5 диверсантов уничтожили.

После этого Россия заявляла, что две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины вошли в РФ через границу, но это тоже оказалось дезинформацией.