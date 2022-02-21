Минздрав: В Украине прирост больных коронавирусом снижается, как и показатель госпитализаций

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил брифинге, что пандемия коронавируса в Украине ослабляется. Впервые за последние шесть недель количество выписанных из больниц в последние 7 дней выше количества госпитализированных.

По его словам, упал показатель прироста новых больных — за прошлую неделю он уменьшился на 19% (на 43 616 случаев) и составил 191 640 больных.

«Первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю перешли в более явные. Число госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошлую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше, чем на прошлой неделе. И прошлая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных. За прошлую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано», — сказал министр.

Недельное количество госпитализаций снижается в 21 из 25 областей Украины. В остальных 4 регионах — Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях — ситуация остается контролируемой.

«По состоянию на сегодняшний день Украина находится на 41 месте из 54 среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тысяч», — отметил глава Минздрава.

Также Ляшко заявил, что в Украине уже вакцинировано 50,5% взрослого населения, по крайней мере, одной дозой.