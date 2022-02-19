Байден считает, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но шанс для дипломатии еще есть
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Joe Biden / Twitter
Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но он уверен, что пока этого не произошло есть шанс для дипломатии.
Об этом он заявил на брифинге 18 февраля.
«Я считаю, что он [Путин] принял такое решение. У меня есть причины так считать», – объяснил Байден.
Он также снова отметил, что РФ может совершить вторжение в течение ближайших дней или недель. Однако, пока этого не произошло, есть шанс для дипломатии.
В частности, на следующей неделе запланирована встреча в Европе госсека США Тони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.
Также Байден заявил, что Россия распространяет дезинформацию о якобы подготовке нападения Украины на оккупированный Донбасс, хотя именно боевики нарушают перемирие и обстреливают украинские позиции.
- 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину, в частности, под предлогом «защиты российского населения».
- В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в течение ближайших нескольких дней, несмотря на заявления Кремля об отводе войск. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной».