В водах Атлантики загорелось судно, перевозящее 4 тысячи люксовых автомобилей Porsche, Bentley и Volkswage

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В водах Атлантического океана загорелось судно Felicity Ace, перевозящее люксовые автомобили Porsche, Bentley и Volkswage. Корабль направлялся из Германии в США.

Об этом сообщают Associated Press и СNN.

Португальские пограничники эвакуировали весь экипаж корабля (22 человека), а судно осталось дрейфовать вблизи Азорских островов.

Пожар начался в трюме судна и перекинулся на верхние палубы. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и какой вред нанес огонь.

Компании Porsche и Volkswagen устанавливают масштаб проблемы и уже контактируют с дилерами, чтобы предупредить клиентов о проблеме.