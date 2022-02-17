Зеленский назвал Минские договоренности «бездарным документом» и исключил возможность прямых переговоров с боевиками

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность прямых переговоров между украинскими властями и пророссийскими боевиками.

Об этом глава государства сказал в интервью «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, «пойдет ли Украина на прямые переговоры с Донецком и Луганском», президент ответил: «Нет, не пойдем. Это глупо. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают».

По словам Зеленского, главари «Л/ДНР» не решают политических вопросов.

«Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Ведь это все видят. Они могут сказать «да», а потом «нет». Наверное, они спрашивают разрешения. Однако они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — спрашивает глава государства.

Он отметил, что с ними можно решать только вопросы обмена пленными, а политические вопросы решаются только через Россию.

Кроме того, президент считает, что Минские договоренности — это «бездарно составленный документ», поскольку он не решает всех вопросов Украины.

«Мы все время говорим, что давайте идти по «Минску». Но он о деоккупации Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован, и нам нужно его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать», — заявил Зеленский.

Он убежден, что в Минских соглашениях Украина находится в проигрышной позиции.

«Данный документ не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы от начала были в более слабой, проигрышной позиции», — добавил президент.