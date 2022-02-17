Девушка с синдромом Дауна впервые стала моделью Victoriaʼs Secret

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Пуэрториканка София Джирау стала первой моделью бренда Victoria's Secret с синдромом Дауна. 24-летняя модель приняла участие в рекламной кампании дебютной линии нижнего белья Love Cloud Collection.

Об этом сообщает NBC News.

«Коллекция Love Cloud — важный момент в эволюции бренда. От актерского состава невероятных женщин, воплощающих коллекцию в жизнь, до невероятного инклюзивного духа на съемочной площадке — эта кампания является важной частью нового стандарта Victoria's Secret, который мы создаем», — заявил главный креативный директор компании Рауль Мартинес.

В июне 2021 года американский бренд белья и женской одежды Victoria's Secret прекратил сотрудничество с моделями, которых называли «ангелами». Теперь компания выбирает моделями женщин, прославившихся своими достижениями, а не стройным телом.

«Я мечтала об этом, работала над этим, и сегодня мечта сбылась. Наконец-то я могу раскрыть вам свой большой секрет. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна! Спасибо, Victoria's Secret, за то, что увидели во мне модель с #NoLimits, и сделали меня частью инклюзивной кампании Love Cloud Collection. Внутри и снаружи нет никаких ограничений», — написала Джирау в Instagram.

Свою модельную карьеру девушка начала в 2019 году в Пуэрто-Рико, а год спустя дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке.

Джирау также запустила собственную кампанию на испанском языке под названием «Без ограничений», чтобы мотивировать всех людей добиваться своих целей независимо от поставленных диагнозов.