В Украине за сутки 33 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 66 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки (16 февраля) выявили 33 330 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Среди общего числа больных 2 837 детей и 961 медик. Госпитализировали за сутки 3 284 человека, а выздоровели — 27 441. Умерли 259 украинцев.
Вакцинировали за прошедшие сутки 66 082 человека, из которых вторую дозу получили 28 948 человек. Дополнительную дозу получили 606 людей, а бустерную дозу — 18 024. Всего за время кампании по вакцинации привито 15 631 689 человек.
- По состоянию на 16 февраля, в «желтой» зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В «красной» зоне пять областей, остальные — в «оранжевой».