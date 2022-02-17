В Украине за сутки 33 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 66 тысяч человек

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки (16 февраля) выявили 33 330 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Среди общего числа больных 2 837 детей и 961 медик. Госпитализировали за сутки 3 284 человека, а выздоровели — 27 441. Умерли 259 украинцев.

Вакцинировали за прошедшие сутки 66 082 человека, из которых вторую дозу получили 28 948 человек. Дополнительную дозу получили 606 людей, а бустерную дозу — 18 024. Всего за время кампании по вакцинации привито 15 631 689 человек.