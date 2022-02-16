Новости

Adam Niescioruk / Unsplash

Австрия, Нидерланды и Швейцария объявили об отмене почти всех коронавирусных ограничений в своих странах.

В Австрии планируют отменить почти все ограничения с 5 марта, пишет Kurier. Будут отменены запреты на работу кафе и ресторанов ночью, а на публичных мероприятиях снова позволят употреблять пищу. Также будет отменен и комендантский час.

Кроме того, с 19 февраля в стране вернутся к правилу 3G — то есть, кроме справки о вакцинации или выздоровлении для входа на различные мероприятия будут признавать и негативный тест на коронавирус.

Карантинные ограничения сохранятся в «особенно уязвимых местах»: больницах и домах престарелых. Там будет продолжать действовать правило 2G (справка о выздоровлении или вакцинации), также там нужно будет носить маски. Требование о масках будет действовать и в общественном транспорте, а также в банках, супермаркетах, аптеках и отделениях почты. В других местах оно будет только рекомендацией.

В Швейцарии же с 17 февраля приостанавливают применение COVID-паспортов, пишет Swissinfo. Также больше не будет ограничений на частные собрания. Требование об обязательных масках отменяет для школ, магазинов, концертных залов и рабочих мест. Но до конца марта их нужно будет носить в общественном транспорте и медицинских учреждениях.

В то же время, там подчеркнули, что различные швейцарские кантоны имеют право устанавливать собственные ограничения.

Также отменят практически все коронавирусные ограничения и в Нидерландах. С 25 февраля все общественные заведения могут работать без ограничений.

Больше не нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но они остаются обязательными в общественном транспорте и аэропортах.