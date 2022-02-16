Власти Таиланда решили переименовать столицу страны

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Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Об этом пишет Bangkok News.

Накануне кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Новое название Бангкока утвердят после того, как его проверит специальный комитет.

Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то название «Бангкок» будет заключаться в скобки. Также совет изменил написание географических названий некоторых других стран, в том числе и столиц. Например, столица Италии Рим будет писаться как Roma вместо Rome, столица Мьянмы — Най Пьи Тау вместо Янгона, а вместо Королевства Непал — Федеративная Демократическая Республика Непал.