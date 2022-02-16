Google представила операционную систему Chrome OS Flex. Она поможет «жить» старым компьютерам

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Компания Google анонсировала облачную операционную систему Chrome OS Flex, которая уже доступна в рамках системы раннего доступа.

Новая система — это облегченная версия Chrome OS. Она предназначена для старых компьютеров и ноутбуков и ориентирована на компании и школы, которые их используют. В Google говорят, что старые системы можно «оживить», заменив Windows или macOS на Chrome OS Flex. ОС позволит старому оборудованию стабильно работать в течение многих лет.

Как пишет Gizmochina, ОС устанавливается за несколько минут и может эффективно работать на устройствах возрастом до 13 лет, позволяя превратить старый ноутбук в Chromebook.

Чтобы установить систему, нужно ввести данные в анкете, после чего Google пришлет инструкцию по установке. Для самой установки нужна лишь USB-флешка, на которую будет скачана ОС.

Некоторый функционал при этом может быть недоступен (например, Google Assistant или синхронизация с Android) — все зависит от аппаратного обеспечения.