Американка с раком крови стала первой женщиной, излечившейся от ВИЧ
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- София Телишевская
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Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images
Пациентка из США с лейкемией стала первой женщиной и третьим человеком в истории, излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). После трансплантации стволовых клеток ВИЧ-инфекция перешла в ремиссию.
Об этом сообщает Reuters.
Болезнь женщине диагностировали в 2013 году, а четыре года спустя она столкнулась и с лейкемией. Пациентка, имя которой не называют, прошла редкое лечение стволовыми клетками, пересаженными от донора, устойчивого к вирусу. Перед этим она прошла курс сильной химиотерапии, уничтожившей ее клетки крови.
Через три года после трансплантации женщина перестала принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ. С тех пор прошло 14 месяцев, и американка обнаружила, что в организме больше нет ВИЧ.
- Первым пациентом, преодолевшим рак и ВИЧ с помощью пересадки костного мозга, был Тимоти Рэй Браун. Однако через 12 лет у него произошел рецидив онкологии, из-за чего он умер в сентябре 2020 года. Вторым пациентом, выздоровевшим от ВИЧ-инфекции, был англичанин Адам Кастиллехо. В его крови сейчас не выявляют признаков вируса.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции.