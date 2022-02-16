Американка с раком крови стала первой женщиной, излечившейся от ВИЧ

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Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images

Пациентка из США с лейкемией стала первой женщиной и третьим человеком в истории, излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). После трансплантации стволовых клеток ВИЧ-инфекция перешла в ремиссию.

Об этом сообщает Reuters.

Болезнь женщине диагностировали в 2013 году, а четыре года спустя она столкнулась и с лейкемией. Пациентка, имя которой не называют, прошла редкое лечение стволовыми клетками, пересаженными от донора, устойчивого к вирусу. Перед этим она прошла курс сильной химиотерапии, уничтожившей ее клетки крови.

Через три года после трансплантации женщина перестала принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ. С тех пор прошло 14 месяцев, и американка обнаружила, что в организме больше нет ВИЧ.