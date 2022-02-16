Депутат Киевсовета Трубицын вышел из СИЗО под залог
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын вышел из СИЗО.
В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за депутат внесли залог в почти 15 миллионов гривен, передает «Интерфакс-Украина».
В СИЗО Трубицын пробыл около пяти дней. 11 февраля ВАКС отправил его под стражу до 9 апреля по подозрению в получении взятки в 1,26 миллиона гривен за организацию торговли в столице. После внесения залога депутат не должен покидать место проживания, обязан воздержаться от общения со свидетелями и фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет.
- 9 февраля детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и еще пятерых его пособников на получении 1,26 млн грн взятки. 11 февраля их отправили под стражу — Трубицыну дали два месяца с залогом.
- Позднее НАБУ показало видео разговоров Трубицына с пятью фигурантами. Как утверждает НАБУ, на записях содержится информация о незаконной схеме организации торговли.