Депутат Киевсовета Трубицын вышел из СИЗО под залог

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Депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын вышел из СИЗО.

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за депутат внесли залог в почти 15 миллионов гривен, передает «Интерфакс-Украина».

В СИЗО Трубицын пробыл около пяти дней. 11 февраля ВАКС отправил его под стражу до 9 апреля по подозрению в получении взятки в 1,26 миллиона гривен за организацию торговли в столице. После внесения залога депутат не должен покидать место проживания, обязан воздержаться от общения со свидетелями и фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет.