Жителям Бельгии разрешили просить у работодателя перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Chrstian Stock / Flickr

Власти Бельгии разрешили рабочим подавать запрос своим работодателям о переходе на четырехдневную неделю с сохранением зарплаты.

Об этом пишет The Guardian.

Введение четырехдневной рабочей недели является частью трудовой реформы Бельгии. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро, примерно только у 71% бельгийцев в возрасте до 64 лет есть постоянная работа. Это на 10% меньше, чем в соседних Германии и Нидерландах.

Компании могут отклонить запрос сотрудника на четырехдневную рабочую неделю, но тогда работодатели должны будут обосновать свой ответ в письменной форме.

Кроме того, компании с 20 или более сотрудниками могут разрешить работникам не отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 23:00 до 05:00.

«Перевод на четырехдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал де Кро. Он также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.