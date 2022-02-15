Жителям Бельгии разрешили просить у работодателя перехода на четырехдневную рабочую неделю
- Автор:
- Олег Панфилович
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Chrstian Stock / Flickr
Власти Бельгии разрешили рабочим подавать запрос своим работодателям о переходе на четырехдневную неделю с сохранением зарплаты.
Об этом пишет The Guardian.
Введение четырехдневной рабочей недели является частью трудовой реформы Бельгии. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро, примерно только у 71% бельгийцев в возрасте до 64 лет есть постоянная работа. Это на 10% меньше, чем в соседних Германии и Нидерландах.
Компании могут отклонить запрос сотрудника на четырехдневную рабочую неделю, но тогда работодатели должны будут обосновать свой ответ в письменной форме.
Кроме того, компании с 20 или более сотрудниками могут разрешить работникам не отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 23:00 до 05:00.
«Перевод на четырехдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал де Кро. Он также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.
- В Великобритании с июня запустят тестовый проект с четырехдневной рабочей неделей. В нем примут участие около 30 компаний.
- Результаты двух больших исследований, которые проходили в Исландии с 2015 по 2019 год, показали эффективность четырехдневной рабочей недели. В четырехлетнем исследовании участвовало 3 тысячи исландцев (1% всей рабочей силы страны). Их перевели на 36-часовую рабочую неделю без снижения зарплаты. Работали они по стандартному графику (с 09:00 до 17:00), а некоторые и в ночные смены. В исследованиях в основном участвовали госслужащие из различных сфер — от учителей до врачей.
- Результаты показали, что люди стали счастливее и продуктивнее. Кроме этого, стресса и выгорания стало меньше, а сами служащие и менеджеры отметили налаживание баланса работы и отдыха.