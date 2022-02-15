США выделят Украине до $1 миллиарда кредитных гарантий. Это должно помочь экономике
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- София Телишевская
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Pixabay
Соединенные Штаты Америки выделят Украине ссуду в размере до миллиарда долларов кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.
«Это позволит Украине обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для ее народа перед лицом дестабилизирующего поведения России», — заявил Блинкен.
По его словам, соответствующая инициатива основывается на поддержке, которую Вашингтон и его союзники и партнеры, в частности, члены «Большой семерки» и международные финансовые институты, предоставили Украине, чтобы помочь защитить ее экономику в условиях российского давления.
Блинкен напомнил, что в период с 2014 по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельные гарантии суверенных кредитов на $1 миллиард.
«Тогда эти кредитные гарантии сыграли важную роль в помощи Украине успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелую повестку дня экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с МВФ», — отметили в Госдепартаменте.
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