Боевики на Донбассе ранили еще одного военного

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Степанов Анатолий / УНИАН

На Донбассе, в зоне боевых действий 14 февраля ранения получили двое военных — первый в результате обстрелов ранения средней тяжести, а состояние второго удовлетворительное.

Штаб ООС сообщает, что за вчера боевики пять раз вели обстрелы — в районах Трехизбенки, Новотроицкого, Песков и Марьинки. Огонь велся из противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Марьинки боевики использовали дрон для сброса выстрела ВОГ-17. Кроме этого, в Донецкой области зафиксировали российский беспилотник «Орлан-10», который пересекал линию разграничения.

По состоянию на 07:00 15 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.