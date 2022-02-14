Обязательные карантины и фейковый кабинет: российские СМИ рассказали, как Путина уберегают от коронавируса

Новости

Президента России Владимира Путина с самого начала пандемии тщательно уберегают от заражения коронавирусом. Перед встречей с ним всех россиян заставляют сидеть на карантине и сдавать тесты.

Об этом пишет The Insider.

Такую жесткую эпидемиологическую защиту вокруг Путина выстроили еще в марте 2020 года. Тогда он большую часть времени проводил в изоляции в резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Кроме того, в так называемой «чистой зоне» находилось и его ближайшее окружение: охрана, адъютанты, некоторые работники службы протокола и даже личный оператор. Все они проживали в резиденции и не имели права уехать домой.

Представителей других профессий перед контактами с Путиным обязательно помещали на карантин в санатории Управления делами президента. Осенью 2020 года один из источников BBC рассказал, что иногда на изоляции приходилось сидеть месяцами без возможности увидеть семью. Также в начале им даже не разрешали выходить в коридор, потому еду им приносили прямо в номер.

В течение длительного времени Путин участвовал во всех рабочих встречах дистанционно из своего кабинета в Ново-Огарево. Но впоследствии журналисты обнаружили, что российскому президенту сделали аналогичный кабинет в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Это сделали для того, чтобы скрывать местонахождение Путина.

У резиденции в Сочи расположен один из санаториев, куда помещали на карантин людей, с которыми должен был встречаться Путин. Они были под контролем медицинского отряда Федеральной службы охраны.

Через несколько месяцев после начала пандемии Путин начал появляться на публичных мероприятиях и проводить встречи. Но они были очень ограничены. На территорию резиденции пускали только со свежим отрицательным тестом и там даже установили дезинфицирующий тоннель. Также Путин во время общения с помощниками и посетителями всегда соблюдал социальную дистанцию. В частности, еще летом 2020 года российские СМИ писали, что около восьмидесяти ветеранов Второй мировой войны, которые на параде должны были стоять возле Путина, заставили просидеть на двухнедельном карантине в санатории.

Аналогичная процедура была для всех посетителей Путина. В августе 2021 года на карантине сидели кандидаты в депутаты от «Единой России», а чуть позже — российские призеры на Олимпиаде. Некоторые из них жаловались, что этот карантин срывает тренировочный процесс.

В январе 2022 года Путин должен был прибыть на Пескаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге — место массовых захоронений жертв блокады города во время Второй мировой. Тогда на кладбище не пустили никого, кроме Путина.

А на начало февраля было запланировано вручение Путиным государственных наград, и все, кто должен был их получить, тоже сидели на карантине. Среди них был и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Во время пребывания на карантине у него был юбилей — 60 лет, но он был вынужден праздновать его один в номере в санатории. Кроме того, ФСО запретила проносить в номера алкоголь, сигареты, кофе и разные колюще-режущие предметы, чтобы «не провоцировать суицидальные мысли».