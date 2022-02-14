На островах Кука впервые с начала пандемии выявили коронавирус

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На островах Кука, одном из немногих мест в мире, где не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, 13 февраля выявили первый случай болезни.

Об этом сообщает The Washington Post.

Премьер-министр Марк Браун заявил, что человек с положительным результатом теста прибыл на Раротонге (самый крупный из островов Кука) 10 февраля. Перед этим больной находился в Новой Зеландии, и у члена его семьи подтвердили коронавирус. Пока человек находится на самоизоляции в частном доме, болезнь проходит бессимптомно. Больной — вакцинирован, он прилетел в страну с двумя людьми, они также находятся на самоизоляции.

Первый подтвержденный случай на островах Кука выявили через месяц после того, как страна возобновила авиасообщение, которое закрыли весной 2020 года. Правительство Островов Кука заявило 13 января 2022 года, что «открытие границ позволяет совершать двусторонние поездки без карантина из Новой Зеландии».

По данным Министерства здравоохранения островов, 96% населения полностью вакцинированы и 67% получили повторную прививку. В стране проживает около 17 тысяч человек.

По данным ВОЗ, сейчас «свободны от коронавируса» следующие страны: Тувалу, Туркменистан, Токелау, остров Святой Елены, острова Питкэрн, Ниуэ, Науру, Микронезия и Северная Корея.