Боевики на Донбассе ранили украинского военного. ВСУ сбили вражеский беспилотник
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- Алексей Ярмоленко
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Шмаков Валерий / УНИАН
Боевики на Донбассе трижды в течение суток обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
Там отметили, что враг открывал огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Марьинки был задействован беспилотник, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.
«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения», — говорится в сообщении.
Раненый военный находится в госпитале. Состояние его здоровья — средней тяжести.
- Украина за шесть лет войны (2014—2020) с Россией на своей территории потеряла $280 миллиардов. Аналитики оценили объем потерь непроизведенной продукции и непроизведенного ВВП в результате войны. В него входят потери в инвестициях, товарообороте, налоговых поступлениях и утраты активов, в том числе ресурсных.