Боевики на Донбассе ранили украинского военного. ВСУ сбили вражеский беспилотник

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Шмаков Валерий / УНИАН

Боевики на Донбассе трижды в течение суток обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

Там отметили, что враг открывал огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Марьинки был задействован беспилотник, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.

«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения», — говорится в сообщении.

Раненый военный находится в госпитале. Состояние его здоровья — средней тяжести.