«Некоторые страны намекают». Зеленский отреагировал на слова посла Пристайко о возможном отказе от движения в НАТО
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Украины от движения в НАТО. По его словам, некоторые страны намекают на это.
Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По его словам, на пути Украины в НАТО не все зависит именно от Украины, хотя это обеспечило бы безопасность и территориальную целостность Украины и это закреплено в Конституции.
«Ответ МИД во главе министра Кулебы был официальным, был верным, взвешенным и предметным. Что касается того, правильно ли мы все его поняли, господина Пристайко, или неправильно. В том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немного намекают Украине, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией России», — объяснил Зеленский.
Но он отметил, что это решение все равно зависит от Украины, и она продолжит двигаться к НАТО.
«Мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. На этом пути главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда — посмотрим», — подчеркнул президент.
- Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, ранее работавший министром иностранных дел, заявил, что Украина может рассмотреть вариант отказа от намерения вступить в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Ведущий спросил Пристайко, может ли Украина рассмотреть вариант не вступления в НАТО, на что посол ответил, что с учетом существующей угрозы Украина могла бы рассмотреть такой вариант.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста.