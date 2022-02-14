НАБУ опубликовало видео с депутатом Трубицыным, которого подозревают в получении взятки

Новости

Национальное антикоррупционное бюро показало видео переговоров депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына с фигурантами его дела о получении взятки в 1,26 миллиона гривен.

Видео разговоров Трубицына с пятью фигурантами являются частью улик против депутата. Как утверждает НАБУ, на записях содержится информация о незаконной схеме организации торговли (МАФов) в столице.

По данным следствия, Трубицын, помощник депутата Киевсовета, и. о. директора коммунального предприятия, два замдиректора коммунального предприятия и приближенное к депутату лицо за счет своей схемы собирали с предпринимателей разовую «дань» за право торговать на определенном месте.

«Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать как решение о сносе торговых точек, так и устранение препятствий в их работе», — заявили в НАБУ.