Минздрав: В Украине стабилизируется ситуация с приростом количества новых больных ковидом

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

В Украине после 4 недель стремительного роста коронавирусной статистики ситуация с приростом количества новых больных стабилизировалась.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад», — отметил глава Минздрава.

Ляшко отметил, что наибольший прирост наблюдался в Киеве, но спад болезни произошел раньше, чем ожидали специалисты.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также за прошедшие семь дней госпитализированы 24 575 больных, что на тысячу меньше, чем на прошлой неделе.

По словам министра, летальность от болезни также уменьшилась по сравнению со смертностью от штамма «Дельты», чему, в частности, способствовала вакцинация населения.