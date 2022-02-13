На «Суспільному» обнародовали документ от пограничников о поездке Alina Pash в Крым — въезжала и выезжала через украинский КПВВ

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Flickr / Oli Zitch

На телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ.

Об этом сообщается на Instagram-странице канала.

«Мы обратились к участнице Alina Pash с просьбой предоставить соответствующие документы и получили от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины, что свидетельствует об отсутствии нарушений при пересечении границы», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что телеканал занимает патриотическую позицию и выступает против сотрудничества с Россией, а нарушение условий отбора уже становилось причиной отстранения участников. Однако те доказательства, которые приводятся в соцсетях о нарушении закона Alina Pash, не подтверждают ее виновность.

Поэтому телеканал обратился в Государственную пограничную службу за информацией о визите певицы в аннексированный Крым. Там ответили, что не могут предоставить эту информацию, поскольку данные о пересечении границы конфиденциальны. Поэтому «Суспільне» попросило саму Alina Pash сделать этот запрос к пограничникам.

Согласно ответу ГПСУ от 9 февраля, певица действительно в августе 2015 года въезжала на территорию аннексированного Крыма. 11 августа она въехала на полуостров через украинский КПВВ «Чаплинка», а 13 августа выехала обратно через тот же КПВВ.

Также на телеканале принесли извинения за технические проблемы во время Нацотбора. Там рассказали, что причиной сбоя стала ошибка редактора, которая зачитывала ведущему в наушник другой столбик с голосами. Что касается достоверности результатов, то правильность проверки обеспечивала международная компания PwC, уже шестой год выступающая независимым консультантом и аудитором подсчета голосов на нацотборе.