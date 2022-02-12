Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину

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Нидерландская авиакомпания KLM заявила об остановке полетов в Украину. Последний рейс в Киев планировали выполнить сегодня ночью, но его отменили. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.

Об этом говорится на сайте компании.

Решение о приостановке полетов было принято после того, как 12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине «красный уровень» опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Представитель KLM также отметил, что с 2014 года перевозчик перестал летать над Крымом и восточными регионами Украины.

«В своей работе KLM всегда ставит безопасность пассажиров и сотрудников во главу угла. Выбор безопасных и оптимальных маршрутов является стандартной частью нашей ежедневной практики», — говорится в заявлении.